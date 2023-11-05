Українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.За його словами, атаки дронів ЗСУ "завдадуть чимало проблем" Росії в найближчі кілька місяців. Повідомляється, що під ударом опиняться тимчасово окупований Крим та багато регіонів Росії.Він також зазначив, що Україна цими ударами має намір закріпити "значні успіхи" останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об’єктів в окупованому Криму та містах РФ.Удари дронів по РосіїУ 2023 році почастішала кількість атак низки регіонів РФ ударними безпілотниками. Під ударом опинялися різні регіони Росії, зокрема й Москва. При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці – "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв’язку РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.