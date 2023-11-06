Аеропорт Гамбурга відновив роботу після 20 години простою. Це сталося після здавання чоловіка поліції.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.Аеропорт Гамбурга відновив роботу після майже 20 годин вимушеної перерви. Майже одразу після того, як чоловік здався поліції, аеропорт оголосив про поновлення роботи.Втім, багато із запланованих на неділю 286 рейсів все ж таки не відбудуться або вирушать з великими затримками.Через подію у суботу постраждали понад 3000 пасажирів, а в неділю – понад 34,5 тисяч людей.На неділю було заплановано 286 рейсів – 139 вильотів та 147 прибуття – з приблизно 34 500 пасажирами. Вже в суботу затримали 27 рейсів, на яких було близько 3200 пасажирів.Пригода у ГамбурзіУвечері 4 листопада озброєний чоловік паралізував роботу аеропорту , в’їхавши на злітно-посадкову смугу у німецькому місті Гамбург.Чоловік стріляв із машини, влаштував кілька пожеж на території аеропорту. У машині він утримував дитину. Пізніше з’ясувалося, що чоловік вимагав у поліції випустити його з дитиною до Туреччини.Причиною дій чоловіка могла бути суперечка про опіку над дитиною. Сам чоловік із Туреччини. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.