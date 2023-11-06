Погода в Україні сьогодні, 6 листопада, буде місцями дощовитою, але теплою. На заході нашої країни очікуються шквали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у південній та східній частинах України помірні дощі. На решті території – без істотних опадів.Вітер південний з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях пориви до 15-20 м/с.Температура повітря вдень буде у межах +10 +15 градусів, а на півдні України до +20. Вночі прогнозується +6 +11 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, вдень без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві близько +13 +15 градусів, а вночі +10. Негода в УкраїніМинулої ночі шквальні вітри накрили частину областей України. Через негоду було знеструмлено 282 населені пункти у восьми областях. Найбільше постраждали Чернігівська, Київська та Одеська області.У Києві через дощі сталися підтоплення у Святошинському, Оболонському й Дарницькому районах, а дерево пошкодило газову трубу на дев’ятиповерхівці. Також відомо про одну постраждалу, яка отримала черепно-мозкову травму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.