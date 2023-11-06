Харківський “Металіст 1925” підтвердив відставку виконувача обов’язків головнго тренера команди Едмара Галовського.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.43-річний фахівець покинув лави "жовто-синіх". У клубі на різних посадах він провів майже 4,5 роки.Едмар покинув "Металіст 1925" після року роботи в. о. керманича команди. У тандемі з Олегом Голодюком вони почали тренувати харків’ян у жовтні торік. Під керівництвом бразильського українця колектив фінішував на 12-й сходинці, а в нинішньому йде на 9-й позиції.Едмар отримав пропозицію з-за кордону та після роздумів вирішив продовжити кар’єру за межами України. Менеджмент "Металіста 1925" такому розвитку подій не перешкодив і відпустив молодого фахівця. Далі з командою працюватиме Голодюк.Хто такий ЕдмарУродженець бразильського штату Сан-Паулу, вихованець скромного "Індепендьєте" з Лімейри. Пізніше захищав кольори "Паулісти" та "Інтернасьйонала".Перед сезоном 2002/03 переїхав до України. Провів п’ять сезонів у складі сімферопольської "Таврії", звідки перебрався в харківський "Металіст" у серпні 2007-го. Там відіграв ще 8 сезонів, а в кінці кар’єри грав за "Дніпро", американські "Бока Ратон" і "Гаррікейнз", "Металіст 1925".У 2008 році одружився з українкою Тетяною, через рік став батьком сина Філіпа, а в березні 2011-го набув українське громадянство. Згодом дебютував у складі збірної України (15 матчів, 1 гол). У 2019 році повернувся в "Металіст 1925" у ролі тренера з розвитку техніки.До слова, раніше Шовковський очолив “Динамо” замість Луческу з приставкою в. о.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.