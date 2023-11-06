В последнее время имена директоров КП “Киевпасстранс” Дмитрия Левченко и КП “Киевский метрополитен” Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований по коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии. А именно – Артура Палатного, главы партии УДАР мэра Виталия Кличко, а по совместительству – его кума и, как пишут СМИ, «кошелька. А также – Дениса Комарницкого, которого журналисты называют другом городского головы и главным схемником Киева.Нам удалось установить новые доказательства связей и даже подотчетности Левченко и Брагинского перед Комарницким и Палатным. А также установить новые факты роскошной жизни столичных чиновников на очевидно нетрудовые доходы.

Собственно, главное свидетельство этих мафиозных связей – то, что и Виктор Брагинский, и Дмитрий Левченко регулярно ходят в бизнес-центр IQ, где находятся офисы и Дениса Комарницкого, и Артура Палатного.

Есть фото, как в парковку этого БЦ заезжает машина главы Метрополитена, и как сам он заходит в помещение. С рюкзаком, в котором – вероятно – заносит часть “коррупционной ренты”, которая принадлежит его “патронам”.



Директора “Киевпасстранса” также неоднократно фиксировали в этом здании, куда он ходит “на поклон” к “боссам”.

А также Левченко был замечен в компании Палатного, с которым они довольно долго общались лицом к лицу.

О роскошном автопарке Дмитрии Левченко и его скоростной лодке и недвижимости в элитных коттеджных городках под Киевом уже писали – но нам удалось найти еще одну машину, которой он пользуется, – MERCEDES-BENZ G 63 AMG 2021 года. Записан он, как и большинство других автомобилей чиновника, на владельца автосалона Prestige avto – Олега Кошевого.

Такая машина стоит около 250 тыс. долларов – конечно, она приобретена не за зарплату чиновника, а за коррупционные средства, которые, как сообщалось ранее, приносит заместитель директора “Киевпасстранса” Павел Кирилюк.

Также известно о том, что жена и теща Левченко являются владелицами ВИП-клиники AirDoc – с дорогим ремонтом и оборудованием. Именно через нее глава КП и его тесть, старый УДАРовец и соратник Кличко Роман Романюк отмывают награбленные миллионы.

А Романюк, к тому же “решающий” кличковцев с правоохранителями, еще и отмазывает Левченко, а заодно и Кирилюка, от уголовных дел.

Кстати, как и автомобили, свою недвижимость чиновник также оформляет на подставных лиц. А именно – на очень доверенного Юрия Красия. Который, как писали СМИ , также служит Левченко с Кириллюком курьером для передачи “черного нала”.

Есть и еще один человек, который носит деньги от Кириллюка к Левченко – Тимофей Котлинский.

Нам стало известно еще о одном персонаже, который причастен к коррупционным схемам на столичном транспорте – Виталия Тупчия. Он на своем Лексусе подъезжал к БЦ IQ, откуда вышел Левченко и передал ему сверток – то ли от Палатного, то ли от Комарницкого.

Кстати, а теневой офис самого Левченко, как известно многим причастным, находится в БЦ Парус.

Что касается Виктора Брагинского – у него все плюс-минус так же. Уже неоднократно писали и о его пристрастии к разным автомобилям, и о любви к катанию на водном мотоцикле, причем, в рабочее время. Постоянно неформально встречается с подрядчиками, разнообразными “решалами” и силовиками.

Также и Брагинский, и Левченко регулярно “катаются” за границу уже во время полномасштабной войны. И это вопрос к СБУ, что там делают и с кем встречаются руководители стратегических предприятий.

А вот относительно их коррумпированности и сделок по выкачке бюджетных средств – это уже вопрос к НАБУ. Какая, пожалуй, единственная из силовых структур не имеет “связных” с Романюком, и от которого коррупционеров столицы никто не отмажет.

Все эти хоромы, автомобили, лодки – это украденные у киевлян деньги. Это отсутствие нормального наземного транспорта, ни одной новой станции метро за 9,5 лет мэрства Кличко. И разобраться с этим – дело Национального антикоррупционного бюро.

Потому что, хотя СМИ и разоблачают этих коррупционеров, они после каждого такого материала просто смеются, уверены, что им ничего не будет.

Да, Павлом Кирилюк НАБУ уже заинтересовалось, однако дело пока продвигается крайне медленно. А его имя – уже просто синоним коррупции в Киеве, и он – до сих пор в должности. А пока такие как Кирилюк, Левченко, Брагинский остаются при кормушки, пока такие как Романюк их покрывают, пока такие, как Комарницкий и Палатный на этом зарабатывают, а Кличко все это позволяет – до тех пор у столицы нет шансов на нормальное развитие.

Поэтому призываем НАБУ решительно заняться делами по киевскому транспорту и вообще – по столичным делам. И начать стоит с визита в бизнес-центр IQ, потому что именно там, в офисах Дениса Комарницкого и Артура Палатного, решается судьба бюджетных миллиардов. И только на НАБУ вся надежда, потому что другие органы, к сожалению, дискредитировали себя крепкими связями и теплыми отношениями с киевскими топ-чиновниками и теневыми “решалами”.

Город должен очиститься от коррупции, ее проводники должны быть наказаны! А награбленное им состояние – передано на нужды ВСУ, потому что это сегодня – самое важное.