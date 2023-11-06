З настанням опалювального сезону багато хто думає, що після прання слід сушити речі на батареях та радіаторах. Але це – велика помилка. Ви ризикуєте не тільки переплачувати за опалення та електрику, існують й інші “підводні камені”, про які мало хто здогадується.Чому не варто сушити одяг на батареях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.Чи можна сушити одяг та білизну на батареях – відповідь вас здивуєЗвісно, якщо ви будете класти вологі речі на джерело тепла, вони висохнуть. Але це негативно позначиться на стані вашої оселі.Експерт з інтер’єрів Оуен Вітлок радить відмовитися від цієї звички, якщо ви досі сушите речі на батареях та радіаторах. Це може призвести до появи цвілі та конденсату.І якщо вологи стане дійсно багато, постраждає ваш ремонт. Цвіль може "оселитися" біля вікон, за батареями та на підлозі. Мало того, волога здатна пошкодити меблі з дерева. А тому не варто ризикувати.

Не варто сушити речі на батареях, якщо ви не хочете побачити вдома цвіль (фото: Freepik.com)Також експерт нагадав, що цвіль – серйозний алерген. Таке "сусідство" з людиною може негативно позначитися на її здоров’ї. Окрім цього, одяг на батареях "блокує" тепло. Тому якщо у вас стоїть лічильник на централізоване опалення або ж у вашій оселі стоять радіатори, це позначиться ще й на рахунках. Мало хто хоче переплачувати за комунальні послуги, тому краще відмовитися від шкідливого лайфхаку, який вдарить по гаманцю.Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про 5 лайфхаків, які допоможуть зменшити витрати на опалення.Також ми вже розповідали, як зробити так, щоб вікна не потіли. Ці методи назавжди проженуть з оселі цвіль та конденсат.