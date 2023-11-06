Російські війська вдень 6 листопада обстріляли Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки постраждали троє людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.За його словами, наразі відомо про трьох поранених.У 44-річного чоловіка вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого дообстежується. Попередньо, у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків ушпиталені. Ще один постраждалий – чоловік 55-ти років внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився."Атака може повторитись! Будь обережні! Перебувайте у безпечних місцях!", – закликав Мрочко.Обстріли Херсона та областіПісля звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.Через російську атаку дві людини загинули, ще шість - дістали поранення.Вчора російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку постраждали чотири людини.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.