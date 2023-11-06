У Запорізькій області було зафіксовано менш ніж десять випадків захворювання на гепатит А з початку поточного року. Ситуація із поширенням вірусу в регіоні розцінюється як спокійна.Про це заявив головний державний санітарний лікар Запорізької області Тарас Тищенко на брифінгу в Медіацентрі в обласній військовій адміністрації (ОВА), передає РБК-Україна з посиланням на 061.ua.Як уточнив генеральний директор "Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", за 10 місяців в області було зареєстровано 7 випадків гепатиту А.За словами головного санлікаря регіону, усі ці випадки не об’єднувані між собою. Так, зауважує Тищенко, про спалах захворюваності на гепатит А в області не йдеться.Також він звернув увагу, що кількість пацієнтів із цією інфекцією у запорізьких лікарнях у 2021 році становила майже 30 осіб. А у 2017-му захворіло понад 80 громадян, коли був спалах захворювання в області.Ситуація з гепатитом A в УкраїніНагадаємо, що гепатит A було виявлено вже в п’яти областях.Так, минулими вихідними нові випадки були зафіксовані у Дніпропетровській та Закарпатській областях, а до цього такі захворювання були у Вінницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що у Вінницькій області кількість хворих на гепатит А зросла вже до 280 осіб. У цьому регіоні минулого тижня було запроваджено режим надзвичайної ситуації природного характеру через спалах захворювання.Детальніше про ситуацію, та чи є загроза для Києва – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.