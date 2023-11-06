В Україні сьогодні, 6 листопада, набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний закон №7438 та Facebook народного депутата, заступника голови комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук.Цей проект закону ініціював президент Володимир Зеленський на період воєнного стану в Україні. Документ також був схвалений Радою у квітні та підписаний главою держави у травні.Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів і петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).А за шість місяців, тобто вже відсьогодні, набули чинності норми про зменшення шуму.Що саме тепер під забороною З 6 листопада в Україні забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, які призначені для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4; продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4; продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.Покарання для порушниківНагадаємо, що в Україні під час військового стану щодо порушників заборони на використання салютів, феєрверків та петард застосовуються санкції як адміністративного, так і кримінального характеру.Так, наприклад, нещодавно у Чернігові п’яна пара запускала феєрверки, і тепер їм загрожує 5 років ув’язнення.А 24 серпня, у свято День незалежності, у Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки, а потім після затримання вразив правоохоронців своїми виправданнями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.