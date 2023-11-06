Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пише дисертацію у Національному університеті “Одеська юридична академія”. Тема його дисертації засекречена, але є певні дані, що це стосується державної таємниці у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.Що відомо про дисертацію Валерія Залужного, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт інформаційної системи Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.Тема та анотація наукової роботи Валерія Залужного засекречена і вказано, що це спеціальна тема, яка відповідно статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 2020 року.Також вказані ключові слова: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарні стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

СкриншотКоли та де Головнокомандувач буде захищати цю дисертацію – також не вказано. Імовірно, що початок написання дисертації – вересень 2023 року. Також вказується, що протягом року Залужний зробив шість публікацій за темою своєї дисертації в українських виданнях.

СкриншотВарто зазначити, що у Валерія Залужного є декілька дипломів про освіту: у 1997 році він закінчив з відзнакою Одеський інститут сухопутних військ, у 2007 – з золотою медаллю Національну академію оборони України, у 2014 – Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського та був нагороджений як найкращий випускник перехідним мечем королеви Великої Британії, у 2020 році – магістратуру за спеціальністю "Міжнародні відносини" Острозької академії.Раніше ми повідомляли про те, що Валерій Залужний поділився зворушливим фото с дружиною.А ще розповідали цікаві факти з життя головнокомандувача ЗСУ, про які ви могли не знати.