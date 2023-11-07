Від завтра в Україні пануватиме циклон, який притягне з собою атмосферні фронти. Через це на переважній частині України слід очікувати на опади.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода у середу8-го листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. "Хмарність збільшиться, буде мокро", – повідомляє синоптик.При цьому, єдина частина країни, куди опади не дійдуть – південний схід, Крим, Запоріжжя, Донецька область. Температура повітря в середу на заході та в центрі +7 +12 градусів на південному сході +6 +12 градусів на півдні +16 +22 градусиСиноптик також зазначає, що через похолодання завтра в Карпатах можливий мокрий сніг.Погода у Києві8 листопада у Києві очікуються дощі та суттєве похолодання до +9 градусів.Похолодання в Україні9-го листопада похолодання пошириться практично на всю територію України. Синоптик наголошує, що у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада, слід очікувати більш серйозного зменшення температури до "нульових" позначок. Похолодання в УкраїніВід сьогодні в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде “справжнім”. А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках “мінусів” не буде.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.