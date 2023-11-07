У першій половині наступного року очікується випуск iPhone SE 4, який обіцяє значні покращення порівняно з попередником.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Phone Arena.За дизайн iPhone SE 4 швидше за все буде взято стиль iPhone 14, відзначений своєю елегантністю. Однією з цікавих новинок буде застосування порту USB-C, що є сміливим кроком від Apple у напрямку сучасних технологій, відходячи від традиційних портів.Важливою деталлю є також використання функції Face ID, що спростовує раніше припущення про застосування традиційного Touch ID. Ще одним ключовим нововведенням є кнопка Action Button, що нагадує про флагманські моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, що надасть iPhone SE 4 унікальну особливість у порівнянні з iPhone 15 та iPhone 15 Plus, де вона, за очікуваннями, не буде впроваджена.Щодо камери, джерела стверджують, що iPhone SE 4 зберігатиме одну основну камеру, як і поточна модель.Цікаво, що зараз виробники починають бронювати OLED-дисплеї, що є значним удосконаленням порівняно з РК-екранами попередньої моделі, обіцяючи яскраве і захоплююче зображення.Чутки також порушують питання про наявність 5G-модему в iPhone SE 4, що відповідає сучасним тенденціям у зв’язку. Хоча точну дату випуску поки що не визначено, експерти припускають, що дебют iPhone SE 4 може статися не раніше 2025 року, що може стати значною подією в лінійці продуктів Apple.Раніше ми писали, який iPhone обрати в 2023 році під будь-який бюджет.А ще у нас є матеріал про те, про те, скільки часу знадобиться українцям, щоб заробити на новий IPhone.