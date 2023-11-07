У сучасному світі майже кожна людина не може уявити свій ранок без чашки ароматної кави. Однак, такий напій можна зварити без краплі води.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.Які інгредієнти знадоблятьсяТакий напій можна приготувати на молоці, а за бажанням додати корицю, мускатний горіх, гвоздику або маленькі маршмелоу. Така кава виходить з більш м’яким смаком. До того такий напій сподобається любителям кулінарних експериментів.Для приготування знадобляться такі інгредієнти: кава мелена – 10 г молоко 2,8% – 150 мл цукор, кориця мелена – до свого смакуСпосіб приготуванняСпочатку потрібно молоту каву насипати в турку, додати молоко, але не змішувати.Турку поставте на повільний вогонь і зніміть, коли почне підійматися кавова пінка, зніміть турку з вогню.Як тільки пінка опуститься, повторіть процес двічі. Зачекайте 1 хвилину, поки осяде кавова гуща і налийте напій в чашку. За бажанням додайте цукор і корицю.Корисні порадиВарто знати, що наліт від молока залишається на дні джезви, тому вогонь має бути несильним, а після приготування ретельно помийте турку.Пам’ятайте про те, що молоко може згорнутись. Тому обов’язково спостерігайте за температурою і беріть лише свіже молоко.

Рецепт приготування кави без води (фото: Freepik)Раніше ми повідомляли, що в Україну завезли каву, від якої можна впасти у кому.Також читайте, чому після кави виникає сильний головний біль.