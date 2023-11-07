Країни НАТО вирішили припинити дії Договору щодо загальних збройних сил в Європі (ДЗЗСЄ). Таке рішення було прийнято після того, як Росія остаточно вийшла з угоди.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву, опубліковану Радою НАТО."Страни НАТО осуджують рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та її агресивну війну проти України, що протирічить цілям договору. Вихід Росії є останнім у ряді дій, які систематично піддривають євроатлантичну безпеку", – йдеться в нім.У Раді НАТО вважають, що Росія продовжує демонструвати зневагу до контролю над озброєннями, у тому числі до ключових принципів взаємності, транспарентності, дотримання, верифікації та згоди країни, що приймає, і підриває заснований на правилах міжнародний порядок."Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю архітектури євроатлантичної безпеки, ситуація, в якій держави-члени НАТО – учасниці договору дотримуються його, а Росія – не дотримується, була б неприйнятною. Внаслідок цього, держави-члени НАТО – учасниці договору мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на такий термін, який буде потрібний, відповідно до своїх прав відповідно до міжнародного права. Це рішення повністю підтримують усі держави-члени НАТО", – наголошується в заяві.При цьому, держави-члени НАТО зберігають єдність у своїй прихильності до ефективного контролю над звичайними озброєннями як ключового елементу євроатлантичної безпеки, беручи до уваги ситуацію, що склалася в галузі безпеки та безпека всіх членів НАТО."Це доповнює побудову Альянсу у сфері стримування та оборони, яке держави-члени вирішили ще більше зміцнити", – резюмують у Раді.Остаточний вихід Росії із ДоговоруУчасть Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) була припинена ще в 2007 році. З 00:00 7 листопада за заявою МЗС РФ, "завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору". Детальніше про це – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.