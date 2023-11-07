У селі Строїнці Вінницької області з-під завалу в кар’єрі рятувальники дістали тіло чоловіка. Він загинув через зсув ґрунту, коли набирав пісок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС."В селі Строїнці Тиврівськоі громади Вінницького району, близько 17-ї години, бійці ДСНС дістали з-під завалу в кар’єрі 33-річного чоловіка без ознак життя", – йдеться в повідомленні.Як зазначається, коли чоловік набирав пісок, стався зсув ґрунту. Що стало причиною загибелі людини встановлюють правоохоронці.

Фото: у Вінницькій області з-під завалу в кар’єрі дістали тіло чоловіка (facebook.com/dsnsvin)Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в селі в Одеській області стався зсув ґрунту на узбережжі моря. Внаслідок цього загинула 10-річна дитина.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.