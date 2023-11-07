У Рівному провели кісткову пластику, щоб допомогти пацієнту з кістою плечової кістки. Захворювання вважається дуже рідкісним.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Рівненської обласної дитячої лікарні у Facebook.ДеталіДо лікарні звернувся пацієнт, у якого був перелом плечової кістки. Лікарі під час рентгенографії виявили кісткову кісту плечової кістки.Захворювання вважається рідкісним, його частота 1,4:10000 на рік.Проаналізувавши розмір кісти та враховуючи вік пацієнта, хірурги вирішили провести кісткову пластику кісти за допомогою кісткового трансплантата.Такий метод лікування зазвичай застосовується за наявності кіст середнього та великого розміру.Завданням медиків було "очистити" порожнину кістки від патологічного вмісту та запломбувати її кістковим алотрансплантатом.Рентгенограма після операції показали повну ліквідацію кісти. Вже через 10 місяців пацієнт повністю повернувся до нормального життя.Що відомо про кісткову кістуКісткова кіста - це захворювання, що характеризується наявністю порожнини в кістці, заповненої рідиною. У зв’язку з цим, порушується рух крові, згодом – активізуються патогенні речовини, які руйнують структуру.За типом, це захворювання належить до пухлиноподібних хвороб.

Пацієнта з рідкісним захворюванням вилікували у Рівному (фото: facebook.com/RivneODL)Раніше ми повідомляли про 10 найбільш дивних та рідкісних захворювань у світі, про які мало хто знає.Також ми писали, чи може гепатит Е бути смертельним та як зменшити ризик захворювання.