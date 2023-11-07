7 листопада в Україні за новим церковним календарем відзначають день пам’яті мученика Феодота.Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції 7 листопадаВіруючі вважають, що мученик Феодот є покровителем жіночого рукоділля. У багатьох жінок цього дня прийнято займатися вишиванням та ткацтвом. У народі Феодота називають "льодостав", бо в цей день водоймища починає покривати лід. Раніше по льоду на воді у Федотів день гадали на погоду.Цей день вважався початком зими, оскільки на річках утворювався лід. Чоловіки виходили до річок у пошуках місць для риболовлі. Понад те, замерзання річок і озер обіцяло як хорошу рибалку, а й подорожі.Прикмети на день Феодота Ожеледиця на Федота – така погода протримається досить довго. Рясні снігопади – навесні буде сильна повінь. Сніг лягає на вологу землю – жито добре вродить. Якщо жінка вагітна, то в цей день їй слід бути особливо дружелюбною та ласкавою, проводити час у молитві та роздумах про своє здоров’я – тоді дитина буде здоровою та щасливою. Все те, про що у цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину. Галочки кричать неспокійно – наступного дня варто очікувати снігопад.Що не можна робити сьогодніВідганяйте цього дня погані думки, особливо якщо носите під серцем дитину. Все, про що у цей день думає вагітна - переноситься на немовля. Помисли мають бути чистими та добрими.Жінці, яка чекає на народження немовляти, не варто лінуватися і проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка багато спатиме і лінуватиметься, дитина буде такою ж лінивою.У кого сьогодні день ангелаНе забудьте привітати з іменинами Єлизавету, Кирила, Олександра, Олексія, Богдана, Валерія, Василя, Георгія, Григорія, Миколу, Павла та Федора. Раніше ми писали, що з’явився церковний календар на 2024 рік.Читайте також, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.