Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен має відвідати Південну Корею на тлі інформації про постачання зброї з КНДР в Росію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дводенний візит є частиною ширшої азійської поїздки Блінкена, яка включала зустрічі з колегами G7 та двосторонні переговори з японськими офіційними особами в Токіо, а також пізнішу зупинку в Індії на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Візит у Сеул відбувається в той момент, коли Сполучені Штати та Південна Корея разом із Японією засудили постачання зброї та військового обладнання Північною Кореєю до Росії.

"Вашингтон і Сеул розглядають тісніші військові зв’язки між Північчю та Росією, яка, як вважається, страждає від виснаження запасів боєприпасів у війні з Україною, як спробу Пхеньяна забезпечити стратегічний військовий потенціал", – зазначає видання.

Крім цього, неназваний американський чиновник заявив, що в візит Блінкена демонструє "стійку відданість" США їхній зосередженності на ситуації в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Міністр оборони США Ллойд Остін також має відвідати Південну Корею цього тижня під час поїздки, яка включатиме Індонезію та Індію.Допомога Росії від КНДРПівнічна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року.Зазначимо, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни, і пояснив чому.Bloomberg написало, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств Північної Кореї, вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем із продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.