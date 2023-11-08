Сьогодні в Україну прийде циклон, який принесе з собою дощі, місцями сильні. Через зниження температури в Карпатах можливий сніг, хоча температура буде коливатися від +7 до +22 градусів в залежності від регіону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."У середу в Україні погода зміниться. До нас прийде циклон, ще й притягне з собою атмосферні фронти. Тому 8 листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні", – розповіла вона.За даними синоптика, єдина частина, куди опади не дійдуть – південний схід, Крим, Запоріжжя, Донецька область.Сніг в Карпатах та неабиякі контрасти Синоптик зазначила, що через похолодання сьогодні, у Карпатах можливий мокрий сніг. На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12….+16 градусів."Температура повітря відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7…+12 градусів", – додала Діденко.Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16..+20, в Криму та на півдні Одещини +20…+22 градуси."Ось такі сьогодні контрасти, від +7 до +22 градусів!" – констатувала вона.У Києві середа очікується із дощем та похолоданням, вдень лише +9 градусів.Погода наближчими днямиЗа даними синоптика, загалом тиждень буде свіжим, із періодичними опадами, проте "нулів" все одно не видно на метеорологічному горизонті, ми – в "плюсах".Проте, як писало РБК-Україна, вже вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, очікується припинення опадів. Детальніше - в матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.