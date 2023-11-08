Чудовий дует десертів підготувала для вас компанія «Ласунка» цієї осені! Преміальна лінійка «Banket DELUXE» поповнилась двома новими смаками, що вразять вас, варто лише їх скуштувати.

Головною особливістю цих «Banket DELUXE» є справжній бельгійський шоколад, відомий своєю якістю в усьому світі.

Стильна картонна баночка в темному кольорі здивує вас ніжним ванільним морозивом у поєднанні з джемом із вишні зі шматочками стиглої ягоди. Смачну пару влучно доповнив натуральний бельгійський шоколад.

«Banket DELUXE» у світлому кольорі ховає під кришкою ароматне шоколадне морозиво з тендітною кремовою текстурою у дуеті з солодким білим соусом. А завершеним його робить хрусткий бельгійський шоколад, цього разу – білий! Усім, хто не байдужий до шоколадних смаків цей «Banket DELUXE» точно прийдеться до вподоби.

Тепер вдало купити морозиво стало ще простіше. Стильне картонне відерце з неймовірним десертом від «Ласунки» – ідеальний варіант аби солодко закінчити сімейну вечерю, пригостити близьких та друзів або просто, коли хочеться чогось смачного.

«Banket DELUXE» – справжня вишуканість у світі холодних десертів!