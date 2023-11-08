Польща уклала угода із Британією на суму понад 4 млрд фунтів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії.Британська компанія MBDA підписала субконтракт з польською оборонною компанією PGZ у рамках програми Narew, за якою польські сили отримають вдосконалену систему протиповітряної оборони наземного базування. Вона здатна запускати ракети для боротьби з повітряними загрозами, такими як крилаті ракети та винищувачі, радіус дії понад 40 кілометрів.Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Збройні Сили в рамках програми отримають понад 1000 ракет CAMM ER і понад 100 пускових установок. Угода також передбачає масштабну передачу технологій, що забезпечує виробництво ракет і пускових установок у Польщі. Оборонні закупівлі ПольщіВарто зазначити, що останнім часом Польща активно закуповує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни. Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та 486 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS. За даними ЗМІ, Польща хоче взяти кредит у Південної Кореї розміром 22,7 млрд доларів на закупівлю військової техніки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.