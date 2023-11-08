Російські окупанти поширюють у мережі фейкові відео з військовим та політичним керівництвом України. Громадян закликали не довіряти російській брехні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.Останнім часом росіяни почали частіше поширювати у мережі відео-діпфейки. Це ролики створені нейромережами.Для таких відео окупанти найчастіше використовують представників влади чи військового командування, які нібито закликають українців битися між собою."Офіційно повідомляємо, що все воєнно-політичне керівництво України єдине, мета – перемога над ворогом – незмінна і жодний фейк, наскільки б технічно зробленим він не був, не вплине на її досягнення", – йдеться у повідомленні.Військові закликають громадян використовувати критичне мислення і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Щоб відрізнити діпфейк, потрібно перевірити, чи поширене у мережі сумнівне відео було опубліковане на офіційному джерелі. Якщо ні – то не варто поширювати російську брехню.Що цьому передувалоНагадаємо, нещодавно у мережі з’явилося відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. На опублікованих кадрах він нібито закликає українців до "перевороту", а військових – "не підкорятися злочинним наказам влади". Також росіяни за допомогою штучного інтелекту створювали цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.Довідка: діпфейк – це відео-підробки, які були синтезовані нейромережами. У таких роликах на зображення чи відео накладають інші матеріали. Таким чином вдається отримати ролик, який повністю копіює рухи людини, її міміку та жести.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.