Донецький “Шахтар” у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 вдома зустрінеться з іспанською “Барселоною”.Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.Матч "Шахтар" –"Барселона" відбудеться у Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.Австрійська контора Bwin визначила іспанський гранд безумовним фаворитом протистояння. На перемогу "Барси" можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,28. Натомість на потенційний успіх "гірників" приймають ставки з кефом 10,00. Навіть нічия вірогідніша з балом 6,00.Футбольні оптимісти розглянуть варіант із бойовою нічиєю 1:1. На такий підсумок поєдинку виставили коефіцієнт 11,00. Любителі ж відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів із привабливим кефом 12,00.Ще менше вірять у чемпіонів України британці з William Hill. Тут на ймовірну перемогу "Шахтаря" виставили великий коефіцієнт 11,00. Зате кеф на перемогу "Барселони" майже ідентичний – 1,26. Поставити на нічию можна з балом 6,25.Неочевидна ставка на автогол однієї з команд збільшить виграш у 8 разів. Сміливою буде ідея поставити на мінімальну перемогу вітчизняного гранда. Такий варіант запропонований з неймовірним коефіцієнтом 26,00.За десятиліття виступів на європейській арені "Шахтар" 10 разів грав проти "Барселони". "Гірники" здобули дві перемоги на групових етапах Ліги чемпіонів, а також звели внічию один поєдинок Кубка кубків. Натомість "блаугранас" виграли 7 матчів (Кубок кубків, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА).До слова, раніше підготували анонс поєдинку “Шахтаря” і “Барселони” в групі Ліги чемпіонів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.