40-річна жінка з чудовою шкірою стверджує, що ви можете уповільнити старіння, якщо будете здійснювати одну дію постійно.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram Саманти Кетрайт.Як зберегти молодістьКоли справа доходить до антивікового косметичного догляду, здається, що більшість жінок радять витрачати занадто багато грошей на креми та сироватки, але Саманта вважає, що саме харчування - запорука успіху.

Хоча у Саманти багато засобів для догляду за шкірою та косметики, вона також зосередилася на харчуванні та їжі, яку вона може їсти, щоб продовжувати виглядати молодою.

В одному з відео Саманта продемонструвала, що вона зазвичай їсть на день, щоб виглядати молодшою.

На сніданок жінка змішує порошок зелені, харчову добавку з ананасовим соком у склянці.

"Зазвичай я змішую його з ананасовим соком, але сьогодні у мене його не було, тому я змішала його з лимоном та водою. Це насправді дуже смачно", – сказала вона.

До складу більшої кількості брендів зеленої пудри входять такі інгредієнти, як капуста, шпинат, зелений чай та хлорела, які, як вважається, містять антиоксиданти та вітаміни для захисту шкіри та уповільнення процесу старіння.

Далі Саманта сказала, що п’є каву з чвертю ложки меду, а також жувальними цукерками із яблучним оцтом.

Саманта чудово виглядає у 40 років (instagram.com/jet_set_gypsea)Як ми раніше писали, стилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вік.До речі, лікарка назвала вітаміни, які покращують стан шкіри, волосся та зубів.