В Києві у середу, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них – у лікарні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва."Сьогодні близько 12.00 години до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті", – йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією травмовано 7 пасажирів обох транспортних засобів, двох з них госпіталізовано до лікарні.Обставини аваріїПравоохоронці попередньо вже з’ясували, що ДТП трапилась на дорозі через не визначення першочерговості проїзду двох громадських транспортних засобів. Через це і трапилась аварія.ДТП у Києві6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.25 жовтня у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль Toyota Avensis виїхав за межі проїзної частини та влетів у зупинку з людьми. Двоє людей зазнали травм.А у Деснянському районі Києва 16 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля Audi та чоловіком на електросамокаті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.