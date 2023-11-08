Сьогодні, 8 листопада, було ліквідовано так званого депутата “Верховної ради “ЛНР” від російської партії ЛДПР – Філіпоненка Михайла Юрійовича.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.Що відомо про Філіпоненка?Злочинець причетний до організації катівень на тимчасово окупованих територіях Луганської області, де військовополонені й цивільні заручники зазнавали тортур. Філіпоненко особисто жорстоко катував людей. "Воєнний злочинець Філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "ЛНР", мешкав за адресою місто Луганськ, вулиця Парашутна, 48", – додає ГУР. Зазначається, що операцію з ліквідації ката було реалізованого спільно з представниками руху опору. Внаслідок вибуху Філіпоненко загинув на місці. Попередження від ГУР "Усі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній Росії на тимчасово окупованих територіях України - відомі! ГУР МО України констатує – усі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату!", – додає пресслужба. Що сталось? Зранку, 8 листопада, у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Стало відомо про підрив автомобіля колишнього "начальника міліції" Михайла Філіпоненка. Кат отримав поранення несумісні з життям. Також в мережі пізніше з’явились фотографії з місця вибуху автомобіля. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.