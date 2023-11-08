Соціальні мережі TikTok і Twitter єврокомісари закликали активізувати свої зусилля з протидії “незаконній мові ненависті”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Віце-президент Європейської комісії Вера Йоурова під час зустрічі з виконавчим директором TikTok Шоу Чу та керівником відділу глобальних справ Twitter Ніком Піклзом заявила, що платформи мають посилити зусилля в боротьбі з мовою ворожнечі.Зазначається, що відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності рік тому, великі технологічні платформи та пошукові системи повинні робити більше для боротьби зі шкідливим і незаконним контентом, інакше їм загрожує штраф.Що передувалоЄвропейський союз попередив Ілона Маска, що може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.Також ЄС визнав Twitter найбільшим засобом поширення російської брехні та пропаганди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.