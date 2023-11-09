Президент США Джо Байден може використати зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном для своєї передвиборчої кампанії. Для Байдена зовнішня політика є важливим козирем.Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна “На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні”.На думку експерт аналітичного центру "Українська призма" Олександра Краєва, Байдену важливо показати, що США зберігають геополітичний вплив, що виконується його зовнішньополітична доктрина "Америка повернулася". Чинному американському лідеру важливо донести своєму народу, що їх країна залишається флагманом демократичного світу."Для Байдена це також частина передвиборчої кампанії. Тому що ми бачимо, що він належить до тієї когорти президентів, для яких зовнішня політика є вагомим козирем", – пояснив експерт.Своєю чергою політолог Володимир Фесенко сумнівається, що зустріч безпосередньо вплине на вибори у США, оскільки активна фаза кампанії почнеться лише наступного року.У Китаї розуміють, що Байден - раціональний і налаштований на діалог. Тому Пекін навряд чи буде ігнорувати можливість вийти на якісь угоди з ним. Зокрема, і через те, що президентське крісло може дістатися Дональду Трампу, відомому своїми антикитайськими настроями.Варто додати, що за останніми опитуваннями 73% американців виступають за переговори з Китаєм, майже 80% хочуть, щоб США зосередилися на запобіганні воєнному конфлікту. У зв’язку з цим Байден розраховує на широку підтримку розумної дипломатії з Китаєм.Коли вибори у СШАПрезидентські та парламентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головним кандидатом на посаду президента від демократів є Джо Байден, а від республіканців – Дональд Трамп. Проте поки активна передвиборча кампанія у США ще не стартувала.Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, президент США та китайський лідер незабаром проведуть особисту зустріч. Чому важливі ці переговори і що очікувати Україні – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.