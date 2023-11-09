До Чугуївського міського суду Харківської області скеровано обвинувальний акт щодо 58-річної жінки, яка минулого літа брала участь в організації фейкового “референдуму” російських окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.Як було встановлено слідством, фігурантка з липня 2022 року на тимчасово захопленої російськими інтервентами території Харківської області працювала "помічником начальника Вовчанського територіального управління".Сама ж жінка є жителькою Лимана Чугуївського району."Вона отримала завдання від "голови" псевдоадміністрації здійснювати заходи, направлені на організацію та проведення "референдуму" з метою приєднання територій Харківщини до РФ в якості суб’єкта федерації", – розповіли у прокуратурі.Обвинувачена їздила селами Синельникове, Симонівка, Лиман, Графське Вовчанської міської громади Чугуївського району, де підшукала серед місцевих жителів згодних працювати у так званих "виборчих дільницях" російських загарбників, і просила у них копії особистих документів."Проте мрія про російський референдум на українській землі не здійснилась: правоохоронці викрили жінку. Нині вона перебуває під вартою", – йдеться у публікації.Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо колаборантки за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України.

На Харківщині перед судом постане жінка, яка організовувала для російських окупантів "референдум" (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)Раніше повідомлялося, що у вересні в Херсонській області було затримано родину колаборантів. Мати та дочка допомагали російським окупантам організувати так званий “референдум”.Нагадаємо, що нещодавно українцям нагадали, як допомогти СБУ швидше затримувати осіб, які співпрацюють із російськими окупантами, за допомогою чат-бота “єВорог”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.