Верховна рада ухвалила в цілому закон про державний бюджет на 2024 рік. Проект в цілому підтримали 276 депутатів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.За його даними, за бюджет голосували: "Слуга народу" – 199 депутатів "Європейська солідарність" – 0 "Батьківщина" – 0 "Платформа за життя та мир" – 16 "Голос" – 14 "Відновлення України" – 10 "За майбутнє" – 11 "Довіра" – 16 Позафракційні – 10 Текст до другого читанняКабінет міністрів 2 листопада, подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання.Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд гривень до 1 768,5 млрд гривень. Видатки збільшено на 95,2 млн гривень 3 355 млрд гривень.Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня)."Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", – йдеться в пояснювальній записці до проекту.На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз – 44,2).