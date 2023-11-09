ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора Департаменту комунікації МВС Антона Страшка в ефірі “Радіо Свобода”."Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни", – зазначив він.За даними Міністерства внутрішніх справ, найчастіше причинами ДТП на блокпостах було порушення прав дорожнього руху водіями. Йдеться про перевищення швидкості, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов.Страшко додав, що в Україні з лютого 2022 року зменшили кількість блокпостів. Але всі їх прибрати не можуть."Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", – сказав він.ДТП на блокпостахНагадаємо, що найгучнішою справою про загибель військового через ДТП стала аварія за участі голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Він біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.Також 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" у столиці водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, двоє отримали травми.Крім того, 7 листопада на Закарпатті автомобіль збив прикордонника на блокпосту. Військового госпіталізували з травмами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.