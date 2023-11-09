В Харкові розпочинається демонтаж першого під’їзду 16-поверхівки на вулиці Наталії Ужвій. Будинок постраждав від російських ударів ще на початку війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова."Це досить тривалий і кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі. Наш пріоритет – розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену, банку", – заявив міський голова. Терехов додав, що перевірити на цілісність прилеглу секцію вдасться лише після остаточного завершення усіх етапів робіт. Знесення частини будинку на вулиці Наталії Ужвій 16-поверхівка потрапила під удари російських терористів ще на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України. 5 березня 2022 року росіяни скинули на будівлю бомбу, внаслідок чого обвалився під’їзд. Фотографії будинку були оприлюднені світовими медіа. Вже в жовтні Терехов відзначив, що за демонтаж під’їзду, який підлягає знесенню, просили близько 33-36 млн гривень, втім, вдалось домовитись за 17 млн. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.