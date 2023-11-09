В переговорах з Європейським союзом не постає питання щодо захисту “російської меншини”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину під час спільної пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.Як відзначила віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, питання гарантування прав меншин є важливим на шляху України до членства в ЄС. Зокрема з цим зіткнулись й інші кандидати під час переговорів. Венеційська комісія у своїх рекомендаціях до Києва згадує про "російську меншину", втім у діалозі з Європейським союзом це питання не постає. "В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою. Я одеситка, і коли хочу – розмовляю українською, а коли хочу - російською, і мені для цього не потрібні ні москалі, ні рішення Венеційської комісії", - зауважила віцепрем’єрка.За словами Стефанішиної, Брюссель розуміє це й поділяє її точку зору. Переговори про вступ до ЄСУ 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо інтеграції нашої країни до ЄС. Рішення можуть ухвалити вже на саміті 14 грудня. Для цього необхідна згода всіх країн-членів союзу. Детально про вступні переговори України до ЄС у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.