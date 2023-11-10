Сьогодні в Україні сухо, температура повітря максимально підніметься до +15. Щоправда, варто бути обережними – неприємностей можуть завдати тумани.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."В Україні 10-го листопада переважатиме суха погода. Хіба тумани можуть "зависати". Водії! Обережно!" – попередила синоптик.Крім цього, температура повітря впродовж дня становитиме +8…+12 градусів, на півдні до +15 градусів."Ночі вже дуже холодні, хоча й без "нулів" поки що, очікується +2….+7 градусів", – зазначила синоптик.Погода у КиєвіУ Києві 10 листопада буде суха погода. Температура повітря коливатиметься близько +10 градусів.Погода на вихіднихЗа словами Діденко, у суботу та неділю до нас "прискаче" черговий циклон із південного заходу Європи, разом із атмосферними фронтами вони зумовлять дощову погоду практично в усіх областях України. Крім того, атмосферний фронт на вихідних принесе в Україну похолодання.Погода до кінця листопада 2023За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.