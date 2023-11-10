Російські війська атакували територію України із застосуванням дронів-камікадзе типу “Шахед” сьогодні вночі, 10 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Повідомляється, що ворог випустив п’ятьох безпілотників, чотири з них знищили українські сили ППО."Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожі БпЛА", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Зокрема, одного безпілотника було знищено у небі Миколаївської області.Що відомо про "Шахеди"Shahed-136/131 – це ударний безпілотник іранського виробництва, вперше представлений у 2020 році. Його дальність польоту становить 2000 км., за іншими даними 1000 км.Дрон, як правило, летить на висоті від 60 до 4000 метрів із крейсерською швидкістю близько 150-170 км/год, він здатний нести від 40 до 50 кг вибухівки.Українські війська знищують російські дрониБійці ЗСУ регулярно захищають українське небо від ворожих дронів та безпілотників. Для цього бійці використовують стрілецьку зброю, а також різноманітні засоби ППО.Нещодавно українські військові збили ворожий дрон на Дніпропетровщині. Йдеться про "Орлан-10" .Також українські прикордонники збили чергову ворожу ціль. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.