У посольстві України у Братиславі зустрілися посол України Мирослав Кастран та МЗС Словаччини Юрай Бланар. Обговорили ситуацію в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Словаччини у соціальній мережі X (Twitter)."Міністр висловив солідарність Словаччини з Україною, висловивши підтримку мирної, незалежної, демократичної та економічно стабільної України", – написано на сторінці у соцмережі.

Today, Minister Blanár welcomed the @UKRinSR ambassador, HE Myroslav Kastran. Вони розглянули поточну позицію в #Ukraine . The Minister confirmated solidarity w/ , emphasizing support for peaceful, independent, democratic & economically stable Ukraine. pic.twitter.com/Gn4Ss2Y9e1— Slovakia MFA (@SlovakiaMFA) November 9, 2023Проблеми України з урядом СловаччиниНовий уряд Словаччини 8 листопада заблокував пакет військової допомоги Україні, ухвалений попереднім урядом. Це 14 пакет оборонної допомоги на суму близько 40 млн євро.Новий уряд вказує, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.Новий прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає надання Україні військової допомоги.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.