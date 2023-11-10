Вночі 10 листопада сили ППО збили ракету над Дніпропетровською областю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Дніпро-TV та голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лісака.Бійці повітряного командування "Схід" вночі 10 листопада знищили над Дніпропетровською областю одну керовану авіаційну ракету X-59 та один БпЛА.Також бійці знищили один Шахед-136 у Харківській області. Обстановка у Дніпропетровській областіЗа словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили по Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольщини із важкої артилерії."Пошкоджено 3 приватні будинки і стільки ж теплиць. Розбито господарську споруду. Люди вціліли", – повідомив губернатор.Ціліли по району окупанти та вранці. Потрапили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.Нагадаємо. 7 листопада, росіяни вдарили по Нікопольському району . Пошкоджені будинки, поранена жінкаТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.