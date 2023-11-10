У тимчасово окупованих Феодосії та Чорноморському Криму пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 10 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram “Кримський вітер” та Telegram НП/Сімферополь.За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Повідомляється, що удари завдавалися невідомими безпілотниками.У Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" за місцевою прикордонною заставою. Очевидці повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми, якою був "приліт"."По Криму всю ніч боротьба з БПЛА. Досі", – йдеться в одному з місцевих пабліків.На даний момент офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.У Міноборони РФ заявили, що нібито перехопили два дрони над окупованим Кримом.Вибухи у КримуПісля початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах Криму регулярно лунають вибухи, пов’язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування окупантів, стоянок техніки та ін.Останній успішний удар стався 4 листопада, коли в тимчасово окупованій Керчі українські військові вдарили суднобудівним заводом "Залив". Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів".Невдовзі після удару в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.