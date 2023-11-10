Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) сьогодні, 9 листопада, оголосив вирок колишній в.о. начальника ГУ Державної податкової служби Одеської області та її заступнику, яких упіймали на хабарництві у 2020 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).Підсудних було визнано винними "у пропозиції та наданні 25 тисяч доларів неправомірної вигоди для керівника структурного підрозділу регіональної прокуратури", тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.Фігуранти – Наталія Чеботарьова та її заступник Володимир Мосійчук, викриті у хабарництві у січні 2020 року.Деталі справиСлідством було встановлено, що голова регіональної ДПС, діючи спільно зі своїм заступником, запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури Одеської області щомісяця давати хабар у розмірі 25 тисяч доларів."Натомість останній мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаної з отриманням неправомірної вигоди від підприємців та не притягувати податківців до відповідальності", – розповіли у САП.Які вирокиЕкс-керівниці податківців на Одещині призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі, а також позбавили 5 рангу держслужбовця та права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки з конфіскацією майна.Її заступнику суд дав 5 років ув’язнення.У САП додали, що вирок суду може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його оголошення через апеляційну скаргу.Нагадаємо, 13 січня 2020 року голову податкової служби Одеської області Наталію Чеботарьову затримали на одержанні хабаря у 25 тисяч доларів. Через кілька днів Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у розмірі 904 тисячі гривень, чим вона і скористалася.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.