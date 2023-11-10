Вартість фрахту суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після російського удару по вантажному судну у Чорному морі біля Одеси.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Російська ракета пошкодила цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило до чорноморського порту в Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула і четверо отримали поранення. Судно мало перевозити залізну руду до Китаю."Внаслідок попадання російської ракети у вантажне судно… тарифи на морські фрахти зросли на 20 доларів за тонну, а кількість судновласників, які бажають зайти на завантаження в українські порти, скоротилася", – повідомила компанія Spike Brokers, яка регулярно відстежує та публікує статистику експорту з України.Після виходу з угоди за посередництва ООН, яка гарантувала безпечне постачання українського зерна через Чорне море, Росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру.У серпні Україна відкрила "гуманітарний коридор" для суден, що прямують на африканські та азіатські ринки, щоб спробувати обійти де-факто російську блокаду морського експорту в Чорному морі, запроваджену після вторгнення російських військ в Україну 2022 року.З моменту початку роботи коридору в серпні 91 судно експортувало 3,3 млн тонн сільськогосподарської та металопродукції.Ракетний ударНагадаємо, 8 листопада російські війська завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області протирадіолокаційною ракетою Х-31П.Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.Внаслідок удару загинув лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) зазнали поранень.