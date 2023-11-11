Місія Міжнародного валютного фонду вітає початок переговорів України про вступ до Європейського Союзу.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву фонду.Як зазначається в повідомленні, експерти МВФ та представники влади України мали дискусії в рамках консультацій, які зосереджувалися на середньострокових політиках, що мають закласти основу для тривкого, стійкого та екологічно безпечного відновлення та підтримати Україну на її шляху до вступу в ЄС.Хоча війна значно вплинула на виробничі потужності, Україна має великий потенціал зростання після того, як війна припиниться, залежно від вибору політики та реформ і наявності фінансових ресурсів, вважають в МВФ."Належне управління відбудовою у повоєнний період у поєднанні з рішучими реформами (зокрема стосовно управління державними інвестиціями, корпоративного управління та бізнес-клімату) у контексті вступу до ЄС могли б стимулювати повернення мігрантів та інвестиційні потоки, необхідні для закладення стійкішої основи для економічного зростання та допомоги у виконанні ширших завдань розвитку України", – додали у фонді.Переговори щодо вступу до ЄСНагадаємо, у своєму звіті 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для початку переговорів потрібна згода всіх лідерів.Детально про вступні переговори України в ЄС у матеріалі РБК-Україна.