За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) понад 100 тисяч жителів Гази перейшли з північної частини на південну сторону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC. Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що понад 100 000 палестинців у Газі перейшли з півночі на південь сектора за останні два дні, оскільки були відкриті гуманітарні коридори, щоб дозволити людям тікати від боїв.Варто зазначити, що напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.Війна Ізраїлю з ХАМАСНа початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніку. Згідно з даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторон. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.