Міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе закликав найбільших імпортерів російських та білоруських продуктів харчування в Латвії відмовитись від цієї практики.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.За даними департаменту прикордонного контролю продовольчо-ветеринарної служби Латвії, із серпня до жовтня 68 підприємств ввозили до країни продукти харчування з Росії та Білорусі.Зазначається, що серед них велика частина підприємств оптової торгівлі, торговці косметикою та медикаментами, виробники алкоголю. За останні три місяці з РФ та Білорусі імпортували майже 90 000 тонн овочів та понад 70 000 зернових продуктів."Цілком точно зобов’язуюсь зв’язатися з найбільшими імпортерами і з’ясувати, яка ситуація, але я б сказав так - це питання етики кожного підприємця, чи заробляють вони гроші за рахунок війни, страждань інших, чи обирають цього не робити", – заявив Краузе.Він наголосив, що виступає за заборону імпорту російських та білоруських продуктів харчування на рівні Європейського союзу. Допомога Латвії УкраїніЛатвія є одним з найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову і політичну допомогу.Зокрема, парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.