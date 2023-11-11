Ввечері 10 листопада росіяни запустили по Києву дрони-камікадзе типу Shahed. ППО збила всі ворожі цілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.Там зазначили, що РФ запускала дрони з південного напрямку. Усі ворожі цілі було знищено ще на підступах до Києва. За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань."Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликали в КМВА.Російські атаки по УкраїніРосійські окупанти запустили ударні дрони по Україні 10 листопада ввечері. Безпілотники фіксували у низці областей, а в Києві працювала ППО. Пізніше вибухи пролунали в Одеській області.А вранці 21 вересня росіяни теж влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, у деяких областях працювало ППО.Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас жодна ППО, в тому числі і столиці, не гарантує повний захист.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.