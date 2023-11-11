Двоє підлітків розтрощили вагон потяга у Сумській області. Збитки від дій неповнолітніх складають понад 100 тисяч гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”.Зазначається, що підлітки розтрощили вагон потяга Конотоп – Хутір-Михайлівський ввечері 10 листопада. Під час рейсу близько 22:00 підлітки вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь.Під час зупинки на станції Брюловецький локомотивна бригада поїзда затримала підлітків та передала їх правоохоронцям. "За попередніми підрахунками, залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.Не перший подібний випадок"Укрзалізниця" заявила, що занепокоєна такою поведінкою пасажирів, адже це вже другий за останній час такий випадок.Так, 28 жовтня підлітки у Київській області пошкодили приміський поїзд Яготин – Київ. Зловмисниками виявилися підлітки 2008-2009 років народження, учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.Поліція затримала неповнолітніх. Дітей разом з батьками та викладачами запросили до правоохоронців для складання протоколу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.