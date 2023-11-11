Спецпризначенці ЦСО “А” Служби безпеки України продовжують здійснювати ювелірну роботу зі знищення ворога у найгарячіших точках війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ."Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", – пише пресслужба. Протягом тижня бійці знищили: 165 російських піхотинців; 16 танків; 28 ББМ; 11 артилерійських систем; 4 РСЗВ; 1 система ППО; 16 одиниць БпЛА; 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки; 55 військових авто; 70 вогневих позицій та укріплень; комплекс відеоспостереження "Муром"; 3 склади з боєприпасами;Втрати Росії у війні Протягом минулої доби, 10 листопада, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, військові знищили 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.На Таврійському напрямку було ліквідовано 642 окупанти. Зокрема 9 терористів здались у полон.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.