Північна Корея заявила, що її відносини з Росією будуть міцнішати, незважаючи на попередження США та інших країн.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.У заяві, опублікованій представником міністерства закордонних справ Північної Кореї йдеться, що США "повинні звикнути до нової реальності зростаючих відносин між Північчю та Росією".Також там назвали звинувачення державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо військової співпраці КНДР та РФ "безвідповідальними та провокаційними", а також такими, що "посилюють небезпечну політичну та військову напругу на Корейському півострові".Поставки з КНДР до РосіїНагадаємо, Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року. В обмін на це РФ нібито допомагає КНДР розробками для повторного запуску військового супутника.Однак, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати до Росії зброю для війни проти України.Пізніше Блінкен заявив, що США поділяють занепокоєння Південної Кореї з приводу зростання військової співпраці між КНДР і Росією. Воно є "вулицею з двостороннім рухом", що включає потоки зброї та технічну підтримку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.