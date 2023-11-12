Днями Інна Білоконь, відома глядачам як мама Сердючки, віддала свою справжню донечку Яну заміж. У своєму блозі вона поділилась новою світлиною молодят.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки. Інна Білоконь показала нове фото з весілля донькиНа знімку, який розмістила зірка у соцмережах, Яна ніжно обіймає нареченого і прихиляє голову до його плеча.

Донька Інни Білоконь з нареченим (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)Через те, що чоловік красуні стоїть спиною до камери, розгледіти його обличчя не вдається.Реакція юзерівПрихильники Білоконь зазначили, що вони з донькою дуже схожі, і вкотре привітали родину з цією чудовою подією.

Донька Інни Білоконь вийшла заміж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna) Красуня! Вітаю! Нехай будуть щасливі сьогодні і завжди! Щасливої долі молодятам! Вітаю! Щастя молодим! Яка гарна Дуже схожа на вас!До слова, ім’я новоспеченого зятя "мами" Вєрки Сердючки зірка не розкрила, як і інших подробиць про весілля.Нещодавно ми розповідали, що зірка “Дизель Шоу” Олег Іваниця вчетверте став батьком.Також Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою.