Погода в Україні сьогодні, 12 листопада, буде з дощами. Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні дощі. Вдень у центральних та північних областях значні опади.Синоптики попереджають про можливі пориви до 15-22 м/с. У південній, східній частині та в центральних частинах країни шквали до 25-30 м/с.Температура повітря вдень буде +10 +15 градусів, на півночі +4 +9 градусів. Вночі температура опустить до +6 +11 градусів.На заході України стовпчики термометрів протягом дня покажуть +2 +7 градусів. Погода у КиєвіУ столиці протягом дня хмарно, очікується дощ. Вдень у столиці прогнозуються пориви 15-20 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде +7 +9 градусів, а вночі від +4 до +9 градусів. Штормове попередженняНагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.В Карпатах очікується значний сніг, місцями хуртовини. Пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько нуля градусів, а вночі очікується мороз до -5.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.