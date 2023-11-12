Росіяни відправляють колаборантів з тимчасово окупованих територій, які працюють у секторі державного та місцевого управління, на навчання до Сибіру. На їхні ж місця вони завозять своїх спеціалістів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Там пояснили, що більшість українців, які знаходились на відповідних посадах, відмовились працювати з окупантами. А ті ж колаборанти, що згодились на це, зачасту не мають потрібної освіти або займали найнижчі посади у цьому секторі.Тому російські куратори колаборантів із Донецької області відправили їх на навчання до Красноярського краю РФ, в Інститут державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.ЦНС зазначає, що це звична для РФ практика ще з СРСР - відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти."Таким чином Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими “спеціалістами”, а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції", – зауважили у ЦНС.Ситуація на окупованих територіяхНагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.